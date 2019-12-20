بريطانيا.. انكماش عجز المعاملات التجارية لأدنى مستوى منذ 2012

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع قليلاً في الربع الثالث من العام، مقارنة مع تقديرات سابقة، وانكمش عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى أدنى مستوياته منذ 2012، في دفعة صغيرة قبيل ما تبدو أنها ستكون نهاية عام مصحوبة بتباطؤ قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



وأظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية أن خامس أكبر اقتصاد في العالم نما 0.4% في الربع الثالث من العام، بارتفاع عن تقدير سابق عند 0.3% وبدعم من مراجعة بالرفع لناتج قطاعي الخدمات والتشييد.



وقال المكتب إن ارتفاعاً في صادرات السلع ساعد على تضاؤل عجز ميزان المدفوعات البريطاني إلى 15.860 مليار جنيه إسترليني (20.68 مليار دولار) في الربع الثالث من 24.152 مليار أسترليني في الربع الثاني، وهو ما يتفق تقريباً مع التوقعات.



وكنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي، نزل العجز إلى 2.8%، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل 2012.