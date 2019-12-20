ثلثا المصريين يحصلون على دعم بـ149 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الدعم والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة إلى نحو 73 مليون مستفيد، بما يشكل نحو 72.27% من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 99 مليون نسمة، وفقاً للأرقام والبيانات الرسمية.

ووفقاً لبيانات وزارة التموين والتجارة الدخلية في مصر، فإنه تم رفع عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز إلى 22.5 مليون بطاقة تتموينية بإجمالي 73 مليون مستفيد من المنظومة، وهو ما يشكل ثلثا عدد سكان مصر في الوقت الحالي.

وأظهرت البيانات أن قيمة الدعم المالي المقدم لمستحقي الدعم في موازنة العام المالي 2019 / 2020 تصل إلى 89 مليار جنيه.

وأكد التقرير تبني وزارة التموين والتجارة الدخلية لمنظومة متكاملة تتيح تنقية البطاقات الذكية وتكامل قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، فضلاً عن استحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية .

وأرجعت الوزارة، ارتفاع أعداد البطاقات لاستخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، فضلاً عن استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة لأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة ووللأسر الأولى بالراعية.

وتشير البيانات إلى أنه تم رفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة الخاصة بعام 2017 / 2018 مقارنة بـ82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2018 / 2019. فيما تشير أرقام الموزانة العامة الخاصة بالعام الحالي 5 إلى ارتفاع مخصصات برامج الدعم السلعي إلى نحو 89 مليار جنيه للسلع التموينية، و53 مليار جنيه للمواد البترولية، و4 مليارات جنيه للكهرباء، و5.1 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الألطفال ومليار جنيه لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

هذا بالإضافة إلى تخصيص نحو 9.3 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي لبناء نحو 120 ألف وحدة سكنية.