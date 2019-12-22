السعودية.. توطين "التاكسي" الموجه بالتطبيقات الذكية في2021

ذكرت صحيفة "عكاظ" أن هيئة النقل العام في السعودية، اتفقت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منح منشآت الأجرة "الخاصة" مهلة تنتهي بنهاية السنة الحالية 2019، للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة في حال كان سائقوها غير سعوديين، إذ سيقتصر العمل بدءا من 2020 على السائقين السعوديين في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

أما في ما يختص بمنشآت الأجرة العامة "التاكسي" فإن الهيئة العامة للنقل اتفقت مع وزارة العمل على منح المنشآت مهلة تنتهي في ديسمبر 2020، إذ سيقتصر بعدها على عمل السعوديين في سيارات الأجرة العامة المتعاقدة مع منشآت توجيه المركبات بدءا من 2021.

وفي هذا السياق، وجه مجلس الغرف السعودية تعميما إلى الغرف التجارية الصناعية المحلية، طالبها بضرورة توجيه التعميم إلى المنتسبين المختصين في مجال الأجرة وتوجيه المركبات، لحصر خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين فقط.