مصر: 20 مليار دولار خطة استثمارات سكك الحديد والمترو

كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن خطة لمشروعات جديدة في السكك الحديدية والمترو باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار.

وقال الوزير في مقابلة مع "العربية" إن خطة الاستثمارات هذه تتركز على إضافة "وحدات جديدة بجانب تأهيل العاملين في هذه القطاعات".

وأضاف أن هذه الاستثمارات تستهدف، تعزيز منظومة النقل عبر السكك، وتطوير الوحدات القائمة.

كما أشار إلى عزم الحكومة إنفاق هذا الرقم الكبير الذي يستهدف تعزيز الخدمة للمواطنين مستخدمي هذه المرافق المهمة في مصر.

وقال إن التطوير سيشمل "السكك الحديد والمترو عبر إضافة وحدات وخطوط وجرارات جديدة".