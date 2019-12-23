"إعمار" تعتزم بيع منصة المراقبة في برج خليفة بمليار دولار

قالت أربعة مصادر لرويترز إن إعمار العقارية ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، مما قد يدر مليار دولار على أكبر شركة تطوير عقاري في دبي وسط تباطؤ في القطاع.

وقال مصدران إن إعمار كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في بيع "قمة البرج" وهي من المزارات الجاذبة للسائحين.

وامتنعت إعمار، التي تملك حكومة دبي 29.2% فيها وستاندرد تشارترد عن التعقيب.

يبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

وقمة البرج مزار سياحي رائج في دبي جذب 15.92 مليون زائر في 2018.

وقال مصدر مصرفي إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنوياً.

وقدر مصدر مالي قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.

ورفض المصدران الأخيران الكشف عن اسميهما لأن الصفقة لم تعلن وقالا إن عملية البيع بدأت في نوفمبر.

دبي مركز إقليمي للسياحة والتجارة الخارجية وخدمات قطاع الأعمال لكنها عانت من تباطؤ السوق العقارية معظم العقد الحالي.

وشكلت دبي لجنة تخطيط في سبتمبر/أيلول لتقنين المشروعات العقارية وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة.

وتتخارج إعمار من أصول مرتبطة بقطاع الضيافة لتمويل العمليات الحالية والتوسع، بحسب مصدر في القطاع ومصرفي في دبي.

كانت إعمار كلفت ستاندرد تشارترد في وقت سابق من العام ببيع أنشطة تبريد المناطق، وفي العام الماضي ببيع 5 أصول في قطاع الضيافة، آلت إلى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.