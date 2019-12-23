اقتصاد كندا ينكمش للمرة الأولى بـ 8 أشهر

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الكندية يوم الاثنين أن اقتصاد كندا سجل انكماشا غير متوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر في أول تراجع شهري منذ فبراير.

ويعزى هذا التراجع جزئيا إلى إضراب لعمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة أضر بقطاع الصناعات التحويلية.

وكان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا نموا قدره 0.1% بعد زيادة بنفس النسبة في سبتمبر.

وانكمش قطاع الصناعات التحويلية 1.4% وهو رابع تراجع في 5 أشهر.

وأرقام أكتوبر هي الأحدث في سلسلة بيانات مخيبة للآمال يقول محللون إنها قد تدفع البنك المركزي الكندي للتفكير في خفض أسعار الفائدة.

وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير منذ أكتوبر 2018 حتى مع قيام بضعة بنوك مركزية رئيسية، من بينها البنك المركزي الأميركي، بخفض تكاليف الاقتراض.