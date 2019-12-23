السعودية: توجه للسماح لموظفي الدولة بالعمل في القطاع الخاص

قال وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، إن لدى الوزار الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.

وأضاف الوزير لدى تقديمه عرضاً أمام مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة المقبلة في ضوء رؤية المملكة (2030)، أنه لالجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، ولا نحصرها بمرتين خلال العام.

موضوع يهمك قالت إن.إم.سي هيلث، اليوم الاثنين، إنها بدأت مراجعة مستقلة لدفاترها، سعياً لطمأنة المستثمرين بعد أن انتقدت شركة "مادي... "إن.إم.سي" تراجع دفاترها رداً على ادعاءات "مادي ووترز" شركات

وأفاد الوزير، بحسب ما نقله حساب مجلس الشورى السعودي على "تويتر"، بأن وزارة الخدمة المدنية "أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً، ونعمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية".

وأشار إلى "دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز العديد من السلبيات"، إضافة إلى "العمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي".

وأكد أن "ذوي الاحتياجات الخاصة، يحظون بعناية خاصة والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".