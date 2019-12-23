الصين تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الاثنين، أنها ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة بما فيها لحوم الخنزير المجمدة، اعتباراً من يناير المقبل في الوقت الذي تواجه السلطات صعوبات في تأمين اللحوم الأساسية.

وتضرر قطاع لحوم الخنازير بحمى الخنازير الإفريقية التي أدت إلى قتل أكثر من مليون منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 12% إلى 8% اعتباراً من الأول من يناير.

وقالت لجنة التعرفة في مجلس الدولة في بيان إن التغييرات ستسمح بتحفيز "البنية التجارية وتنمية ذات نوعية عالية للاقتصاد".

وستخفض الرسوم على منتجات غذائية أخرى مثل السمك والأجبان، وكذلك المواد الصيدلانية وبعض المنتجات الكيميائية.

وكانت الصين أطلقت خطة لإعادة إنتاج لحوم الخنازير بحلول 2021، إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار حمى الخنازير الإفريقية الذي أدى إلى القضاء على نحو 40% من قطعانها.

وكانت وزارة التجارة الصينية ذكرت أن البلاد ستستورد في 2019 ضعف ما استوردته من لحوم الخنازير العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصين ستخفض أيضا اعتبارا من أول يوليو المقبل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التكنولوجية، موضحة أن القرار يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة التسجيل الصوتي وغيرها.

وسيتم تخفيض الرسوم على بعض أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية من 10% حالياً إلى 5%.

وأوضح البيان أنها ستُخفض الرسوم الجمركية بشكل أكبر على سلع من دول بينها نيوزيلاندا والبيرو وكوستاريكا وسويسرا وآيسلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وباكستان في إطار إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية.

ونقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأنباء التي أوردتها وكالتا بلومبيرغ ورويترز حول خفض الرسوم الجمركية الصينية، بدون أي تعليق.

وكانت بكين وواشنطن أعلنتا الشهر الجاري عن تبادل خفض رسوم جمركية على بعض المنتجات.