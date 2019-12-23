موسكو: عقوبات أميركا ضد خط الغاز الروسي ليست كارثية

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يوم الاثنين إنه "لا شيء كارثيا" في عقوبات أميركية على مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بالنظر إلى اتفاق نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا.

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وفي وقت سابق يوم الاثنين قال اتحاد الشركات الداعم لمشروع "نورد ستريم 2" الذي تقوده شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة، وسينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أخرى في أوروبا، إن حوالي 160 كيلومتراً من خط الأنابيب لم يتم إرساؤه حتى الآن.

وقال ميدفيديف "بالطبع نحن سننتهي من بنائه، جازبروم لديها خيارات بديلة لكيفية إرساء (خط الأنابيب) قد يستغرق الأمر وقتاً إضافياً ضئيلاً، لكن ذلك لا يشكل مشكلة كبيرة"، مضيفا أن الانتهاء من بناء خط الأنابيب قد يستغرق شهرين إضافيين.

وتم حتى الآن بناء أكثر من 2300 كيلومتر من خط الأنابيب الذي سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول وأوروبية أخرى. وسيبلغ طول خط الأنابيب حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله.

وتقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب، الذي سيمتد في قاع بحر البلطيق، سيجعل أوروبا معتمدة بشدة على الغاز الروسي.