السعودية تقر تعديل نظام ضريبة الدخل والقيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تعديل عدد من نصوص نظام ضريبة الدخل شملت المادة 66.

جاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.

وشملت التعديلات 2 ـ المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".