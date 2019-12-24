خادم الحرمين يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ مشروعات الميزانية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة، العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وجدد الملك سلمان التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

ونوّه مجلس الوزراء بما أكده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم، في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة بمشيئة الله، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقا لرؤية المملكة 2030، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وثمن المجلس، أمر خادم الحرمين الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020.