هذا النشاط يتصدر إصدار الرخص التجارية بالسعودية

ارتفعت السجلات التجارية في نشاط الملابس الجاهزة في السعودية خلال العام الجاري 2019، بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق، فيما تصدرت منطقة الرياض القائمة، وذلك بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية الصادرة للنشاط خلال 2019 بلغ 20759 سجلاً، مقارنة بنحو 16046 سجلاً في العام الماضي.

وأشارت إلى أن الرياض جاءت كأكثر المناطق إصداراً للسجلات التجارية لنشاط الملابس بواقع 5844 سجلاً مقارنة بنحو 4333 سجلاً للعام الماضي، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 5071 سجلاً، مقابل 3630 سجلاً للعام السابق، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

أما المنطقة الشرقية، فسجلت إصدار 3021 سجلاً لنشاط الملابس الجاهزة في العام الجاري 2019، مقابل 2254 سجلاً في العام الماضي 2018.

من جانبهم، أوضح عاملون في قطاع الملابس الجاهزة، أن التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية، زادت من حجم الأعمال والأنشطة الاستثمارية في السوق السعودية.

وأوضح مؤيد سراج مستثمر، أنه مع تحول الطرق الاستثمارية من الطرق التقليدية إلى الإلكترونية، باتت السوق تتجه إلى تطوير التجارة واستخدام التقنية باعتبارها المحرك الاقتصادي للاستثمارات وزيادة الطلب على المنتجات، لافتاً إلى أن الطلب لم يعد محتكراً في منطقة بل أصبح لجميع المناطق.

وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة للمستثمرين الجدد في السوق السعودية، حفزت من دخول رواد أعمال جدد إلى السوق، فضلاً عن أن الاعتراف واعتبار المتاجر الإلكترونية رسمية ومعترفاً بها مثل منصة "معروف"، أسهما في تعزيز التجارة والاستثمار.

واتفقت معه ولاء الجهني، مالكة متجر للملابس الجاهزة، على أن التسهيلات المقدمة للمستثمرين الجدد حفزت دخول رواد الأعمال للاستثمار في السوق، لافتة إلى أن الطلب في السوق ما زال قوياً خاصة في قطاع الملابس، خاصة مع اهتمامه بآخر مخرجات الموضة. وأوضحت أن بدايتها الاستثمارية كانت عن طريق موقع معروف التابع لوزارة التجارة، ومنها بدأت الانطلاقة لتوسيع العمل بفتح فروع للمحل.