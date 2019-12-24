مصر.. مبادرة الصناعة المحلية ستنجح لهذه الأسباب

توقع الدكتور كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن تحقق المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الصناعة المحلية وتحفيز الاستهلاك، نجاحاً ناجماً عن الإقبال الطوعي للمصانع على هذه المبادرة.

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وقال الدسوقي في مقابلة مع "العربية" إن أعداداً كبيرة من المصانع والشركات التي تقدمت هي متقدمة بشكل طوعي، وستساهم المبادرة في تنشيط أعمالها، مؤكداً أنه مع تجمع هذا العدد، سيقوم اتحاد الصناعات بعمل معرض خاص، وخصومات في الأسعار تعزز الاستهلاك.

وأشار إلى وجود تسهيلات من القطاع البنكي، وستعمل المصانع على منح تخفيضات في الأسعار، بناء على زيادة الإنتاج وبالتالي تقل التكلفة، وسيكون تخفيض الأسعار مراقب ومنظم، وسيشكل فرصة للشركات للتخلص من فائض مخزون البضائع لديها.

وكشف اتحاد الصناعات المصرية، أن حوالي 2600 شركة قد أبدت رغبتها في المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في نوفمبر الماضي عن مبادرة رئيس الجمهورية التي تتضمن تقديم خصومات تتراوح ما بين 15% إلى 20% على عدد من السلع لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي.

و قد حدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدفة ومن بينها الصناعات الهندسية، والكيماوية، والأخشاب إضافة إلى الأثاث، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات.