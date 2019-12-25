تحويلات المصريين في 2019.. قفزات صاروخية وتراجعات حادة

أشارت البيانات التي جمعتها "العربية.نت" إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الجاري، بعدما قفزت من مستوى 19.378 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2018 إلى نحو 20.254 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي بزيادة تبلغ 0.876 مليار دولار، محققة ارتفاعاً بنحو 4.52%.

البيانات تشير إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الحالي، ثم انخفضت بنسبة 14.28% إلى نحو 1.8 مليار دولار منخفضة بنحو 0.3 مليار دولار.

ومقارنة بإجمالي تحويلات شهر فبراير، فقد ارتفعت التحويلات خلال شهر مارس بنسبة 27.77% إلى نحو 2.3 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 0.5 مليار دولار. لكنها عاودت الانخفاض خلال شهر أبريل منخفضة بنسبة 8.7% بعدما سجلت نحو 2.1 مليار دولار بتراجع بلغ نحو 0.2 مليار دولار.

ثم عاوت الارتفاع خلال شهر مايو الماضي لتسجل نحو 3 مليارات دولار، وهو أعلى رقم خلال العام الجاري، مرتفعة بنحو 0.9 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 42.8% عن إجمالي تحويلات شهر أبريل السابق عليه.

وفي شهر يونيو الماضي ومقارنة بأرقام شهر مايو، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 36.66%، بعدما سجلت نحو 1.9 مليار دولار منخفضة بنحو 1.1 مليار دولار عن الأرقام المحققة في شهر مايو. لكنها عاودت الارتفاع خلال شهر يوليو لتسجل زيادة نسبتها 36.8% بعدما سجلت نحو 2.6 مليار دولار مرتفعة بنحو 0.7 مليار دولار.

لكنها تراجعت بنسبة 30.76% مسجلة نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي بانخفاض بلغ نحو 0.8 مليار دولار عن إجمالي التحويلات المنفذة خلال شهر يوليو الماضي.

وفي ستمبر الماضي بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 2.3 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 0.5 مليار دولار مسجلة زيادة نسبتها 27.77% عن إجمالي التحويلات المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنهاية الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020 نحو 6.7 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2018 / 2019 بنسبة زيادة تبلغ نحو 13.55%.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي، بنسبة طفيفة بلغت نحو 3.23% بعدما ارتفعت من مستوى 24.7 مليار دولار خلال العام 2017 إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام 2018.

ووفقاً لبيانات "المركزي المصري"، فإن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت بنهاية نوفمبر الماضي لتسجل نحو 45.354 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.247 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع بلغ نحو 107 ملايين دولار بنسبة زيادة تبلغ 0.23%.