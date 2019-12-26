"المركزي الإماراتي": 2% نمواً متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي

توقع المصرف المركزي الإماراتي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي ما يشير إلى التحسن الكبير الذي يشهده الاقتصاد بمختلف قطاعاته رغم حالة التباطؤ التي تسيطر على الاقتصاديات العالمية.

وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية، من المتوقع وفقا للمركزي الإماراتي ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 2,3% خلال العام الحالي بدعم من النمو في القطاعين غير النفطي والنفطي على حد سواء.

ويدعم هذا التحسن في مؤشرات النمو، التوقعات بارتفاع الإنفاقين العام والخاص على مستوى دولة الإمارات بشكل عام، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات قبل بدء معرض "إكسبو 2020 دبي"، والتعافي لبعض الاقتصادات الكبرى.