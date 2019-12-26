هل يلجأ لبنان إلى صندوق النقد لطلب تمويل؟

قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، خليل جبارة، إن لجوء لبنان لصندوق النقد الدولي يتوقف على عدة أمور أهمها الثقة بين الحكومة والشعب، موضحا في الوقت نفسه أن هذه الثقة مفقودة حاليا.

ويرى أن الأمر الثاني يتعلق بمدى جدية الحكومة بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وأكد أن على لبنان سداد نحو 8 مليارات دولار من الديون الخارجية العام المقبل، لذا يجب أن يتم إعادة جدولة القروض الخارجية، لأصل الدين أو الفائدة، في حال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وعن تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن العملة المحلية، قال جبارة، إن جوابه طبيعي في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن أحد أوجه الأزمة اللبنانية هو العجز في ميزان المدفوعات، وهذا العجز يتطلب تمويل، لذلك لبنان يحتاج دائما إلى مصادر دولارية لسد عجز ميزان المدفوعات.

وقال سلامة في وقت سابق، اليوم الخميس، إنه لا أحد يعرف المدى المحتمل لارتفاع تكلفة الدولار في السوق السوداء في الوقت الذي تضغط فيه أزمة حادة على ربط العملة القائم منذ 22 عاما.

وقال جبارة إن العجز في الميزان التجاري يصل إلى حوالي 17 مليار دولار، وهذا الرقم يعد أحد الأجوبة عن سبب تضخم سعر الدولار في السوق.