385 مليار دولار تستثمرها الصين في قطاع النقل 2020

تعتزم الصين استثمار ما يصل إلى 385 مليار دولار أميركي في قطاع النقل خلال العام المقبل، وسط محاولات الدولة أن يؤدي زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت الإذاعة الرسمية، نقلاً عن وزير النقل الصيني، لي شياو بنغ، اليوم الخميس، إن بكين تخطط لاستثمار 800 مليار يوان (114.38 مليار دولار) في السكك الحديدية، و1.8 تريليون يوان (257.4 مليار دولار) في الطرق السريعة والقنوات الملاحية و90 مليار يوان (12.9 مليار دولار) في الطيران المدني في 2020، وفقاً لرويترز.

وسجل الاقتصاد الصيني نمواً في الفصل الثالث بأبطأ معدل له منذ 27 عاماً، في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرباً تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن نمو الاقتصاد الصيني بلغ نسبة 6.0%، بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بـ 6.2%، في الفصل الثاني.

وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من العام، إن تباطؤ نمو الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، باستثناء أصول الطاقة والمرافق، وصل إلى 3.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة بـ19.8% للفترة نفسها في عام 2017، وذلك نتيجة لجهود بكين لخفض الديون وتشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي المحلي.