بالأرقام.. مصر تسدل الستار على هروب الاستثمارات الأجنبية

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بانخفاض بلغت نسبته 38.8% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للخارج بقيمة 1.98 مليار دولار، (تتضمن سندات بقيمة 300 مليون دولار)، وذلك منذ بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضيين، مقابل نحو 3.24 مليار دولار (تتضمن سندات بقيمة 121 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك بالتزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة وموجة الخسائر العنيفة التي ضربت الأسواق خلال الفترة الماضية.

وفي نفس السياق، سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج صافي شراء بلغ 123.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل صافي تخارج بقيمة 75.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بمقدار 937.2 مليون دولار، ليسجل 2.35 مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضيين، مقابل نحو 1.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار "المركزي المصري" إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ 657.9 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية في مصر، كشفت بيانات "المركزي المصري"، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 66.2% بزيادة بلغت نحو 937.2 مليون دولار، على أساس سنوي.

وأوضحت أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 2.35 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع "المركزي المصري" ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي خلال الفترة إلى زيادة إجمالي التدفق للداخل بنحو 1.1 مليار دولار، ليسجل 4.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نحو 28.12%.

وأظهرت البيانات أن صافي التدفق للداخل ارتفع كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال بمقدار 837.9 مليون دولار لتسجل نحو 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار ليسجل ما قيمته 744.2 مليون دولار.

في المقابل، ارتفع إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج بنحو 107.3 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 1.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.