تراجع قياسي لطلبات إعانة البطالة الأميركية

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار قوة سوق العمل.



وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 13 ألف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفاً للأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر/ كانون الأول.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوط عدد الطلبات إلى 224 ألفاً في أحدث أسبوع. وشهدت الطلبات تقلباً في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موسم العطلة الأميركي ونهاية العام.



وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2250 إلى 228 ألفاً.