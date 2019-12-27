ملياردير: العمل 80 ساعة في الأسبوع لن يجعلك شخصا ناجحا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Shopify" الإلكترونية الكندية توبياس لوتكي، إن العمل لمدة 80 ساعة كل أسبوع ليس ضروريًا للنجاح.

وأضاف لوتكي في تغريدة الخميس "بالنسبة للعمل الإبداعي، لا يمكنك أن تمارس الغش. أعتقد أن هناك 5 ساعات إبداعية في اليوم لدى الجميع".

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة Shopify رأيه في الرد على مناقشة مستمرة على تويتر، حيث كان البعض يناقش ما إذا كانت ليالي العمل وعطلات نهاية الأسبوع بالإضافة إلى يوم عمل قياسي ضروري للنجاح.

"معظم الناس الذين غيروا العالم كانوا مدمني عمل" ، هذا ما قاله أحد المديرين التنفيذيين.

لكن لوتكي وجهة نظر تختلف مع هذا الرأي.

وقال لوتكي في تغريدة يوم الخميس "كانت الأوقات الوحيدة التي عملت فيها لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع عندما كانت لدي الرغبة الشديدة في القيام بذلك. أحتاج إلى 8 ساعات من النوم. نفس الشيء مع الجميع، سواء اعترفنا بذلك أم لا".

تبلغ قيمة ثروة لوتكي حوالي 3.6 مليار دولار ، وفقًا لشركة Forbes ، وقيمة الشركة السوقية الحالية حوالي 48 مليار دولار ، بحسب موقع CNBC.

وأضاف على تويتر: "أنا في المنزل في الساعة 5:30 كل مساء".

وليس لوتك الملياردير الوحيد الذي يدعم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

قال جيف بيزوس، مؤسس ومدير شركة أمازون ، لـ Thrive Global في عام 2016 إن الحصول على ثماني ساعات من النوم "يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لي، وأنا أحاول جاهدا إعطاء ذلك أولوية".