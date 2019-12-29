تجارة دبي الخارجية 1.02 تريليون درهم بأول 9 أشهر من 2019

أعلن ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 نمواً قوياً بنسبة 6% بإجمالي 1.02 تريليون درهم.

وارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية بنحو 966 مليار درهم، حيث حققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 23% لتصل إلى 118 مليار درهم وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4% إلى 312 مليار درهم وقيمة الواردات بنسبة 3% إلى 589 مليار درهم.

وعززت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية بهذه القفزة الجديدة ضمن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي سجلت فيها نمواً في كمية البضائع بنسبة 22% ليصل وزنها إلى 83 مليون طن مقابل 68 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام 2018، حيث سجل حجم إعادة التصدير قفزة قياسية محققاً نسبة نمو بلغت 48% ليصل وزن بضائع إعادة التصدير إلى 13 مليون طن، كما قفز حجم الصادرات بنسبة 47% ليصل وزن بضائع الصادرات إلى 14 مليون طن وارتفع حجم الواردات 13% ليصل وزن بضائع الواردات إلى 56 مليون طن.

وعلى أساس ربع سنوي، حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية من حيث القيمة مكاسب ربع سنوية ثابتة ومتواصلة في العام 2019، حيث سجل الربع الثالث من 2019 أعلى قيمة تجارة هذا العام (343 مليار درهم) وبارتفاع بنسبة 7% على أساس سنوي. وارتفع الربع الثاني 2019 بنسبة 3% (337 مليار درهم إماراتي) وارتفع الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7% (339 مليار درهم)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى439 مليار درهم بزيادة بلغت 45 مليار درهم، ما يعكس دور المناطق الحرة كمقصد ومنصة رئيسية للتجارة الدولية، فيما حققت التجارة المباشرة نمواً بنسبة 2% لتصل قيمتها الى 574 مليار درهم بزيادة بلغت 10 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة تجارة المستودعات الجمركية نحو 6 مليارات درهم، وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 169 مليار درهم محققة نمو بنسبة 11% وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 381 مليار درهم بنمو بلغ 5% وقيمة التجارة المنقولة جواً 469 مليار درهم بنمو 4%.

وتصدرت الصين في مركز الشريك الأول بين شركاء دبي التجاريين عالمياً حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 109 مليارات درهم محققة نموا بنسبة 6% ما يعكس مدى التقدم المتصاعد الذي تحققه دبي في دورها الدولي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة مع الصين يعزز نجاح مشروع "الحزام والطريق" لربطها بالأسواق العالمية.

وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 100 مليار درهم بنمو يبلغ 16% وحلت الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث، وبلغت قيمة التجارة معها نحو 57 مليار درهم، ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع وبلغت قيمة التجارة معها 47 مليار درهم ثم المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والخامس عالمياً وبلغت قيمة التجارة مع المملكة نحو 42 مليار درهم.