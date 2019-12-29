ماذا قالت وزارة العمل السعودية عن إلغاء توطين عدد من المهن؟

قال المتحدث باسم وزارة العمل السعودية إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عدد من المهن غير صحيح.

كانت شائعات قد انتشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى إلغاء توطين عدد من المهن في السعودية، ما أثار لغطاً.

توضح الوزارة بأن مايتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.. غير صحيح؛ مؤكدة بان برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.

ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) December 28, 2019

وأكد أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.