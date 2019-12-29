هكذا تحول اقتصاد مصر من "المعاناة" إلى التنافسية

جذبت مصر أنظار العالم لها بعد أن نجحت في تطبيق برنامج للإصلاح ما دفع بعجلة الاقتصاد للنمو بنسبة 5.6%، خلال العام المالي 2018/2019.

ومع انتهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي مع الحكومة بعد ثلاث سنوات حصلت من خلالها الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد قائم على الدعم إلى اقتصاد تنافسي ينافس نمو الاقتصادات العالمية.

وتتفاوض الحكومة اليوم مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاقية استعداد ائتماني مدتها عامان من المنتظر أن يتم إقرارها خلال الربع الأول من العام المقبل بهدف المحافظة على النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في حال حدوث أي تطورات مفاجئة.

كما تعمل الحكومة أيضا على خلق فرص جديدة تحفز القطاع الخاص على ضخ استثمارات بالسوق المحلية من خلال إطلاق صندوقها السيادي "ثراء" الذي سيركز على الاستثمار المباشر بهدف الربحية وسيسعى إلى ضمان تعظيم الثروات للأجيال المقبلة.

ومع نهاية العالم الحالي حقق صندوق مصر السيادي أولى مكاسبه الاقتصادية الخارجية، بعد إعلان الإمارات ومصر عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة قيمتها 20 مليار دولار للاستثمار المشترك بغية تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.

وقد انعكست كل هذه التطورات الاقتصادية على سعر الجنيه المصري الذي كان هذا العام ثالث أفضل العملات أداء في العالم بعد العملة الأوكرانية والروسية.