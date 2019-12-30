الإمارات: 130 مليار دولار إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية، عبد الله بن أحمد آل صالح، أن حجم الاستثمارات المتراكمة الإماراتية فى السوق المصرية بلغت 15 مليار دولار، موزعة بين البنوك والزراعة والاتصالات والعقارات.

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وأضاف آل صالح في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى الأعمال المصري الإماراتي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات فاق الـ 130 مليار دولار.

وقال إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المصدّر من الإمارات وصل إلى 140 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المصدّر من الإمارات 15 مليار دولار في 2018.

وأشار إلى توزع الاستثمارات الإماراتية المصدرة، في مختلف الدول وفي مختلف القطاعات مؤكداً أنه في السنة الماضية، استقبلت الإمارات 10.3 مليار دولار من الاستثمارات، وهي تعد الثانية من ناحية حجم الاستثمار في السنة الماضية على مستوى الدول العربية، ومن ناحية الرصيد التراكمي تعد الإمارات الأولى عربياً في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتحدث عن تفاصيل الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد المصري، بواقع 4 مليارات دولار في القطاع الزراعي، و1.5 مليار دولار في قطاع البنوك، وحوالي ملياري دولار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى 4 مليارات دولار في القطاع العقاري.

وأشار إلى أهمية الإصلاحات التي جرت في الفترة الأخيرة من ناحية السياسات المالية والاقتصادية والنقدية، التي ساهمت بخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.