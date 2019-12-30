السودان يقر "ميزانية 2020" بعجز متوقع بـ1.62 مليار دولار

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلادة أقرت ميزانية 2020 التي تتضمن عجزاً كلياً يبلغ حجمه 73 مليار جنيه سوداني (1.62 مليار دولار).



وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني (12.63 مليار دولار)، وتتضمن أيضاً زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.



وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل الجنوب في 2011 مكلفاً إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذي يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.

وارتفع معدل التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وضاعف من ذلك وجود سوق سوداء للدولار.



وأدى نقص الخبز والوقود، وكلاهما تدعمه الحكومة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت في نهاية الأمر إلى الإطاحة بالبشير في أبريل.



ودرست الحكومة الانتقالية أيضاً اقتراحاً لإلغاء الدعم في 2020، ولكن وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، قال إنها قررت في نهاية الأمر تأجيل هذا الاقتراح حتى موعد انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل.