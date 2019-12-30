مبيعات التجزئة في الصين قد ترتفع 8% في 2019

قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، إن من المتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين 8% في 2019 إلى 41.1 تريليون يوان (5.88 تريليون دولار)، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

ويعد هذا الارتفاع أقل من نمو مبيعات التجزئة المحقق خلال عام 2018، والبالغ نسبته 9%.

يأتي هذا النمو وسط محاولات بكين لدفع النمو في الدولة، إذ وعدت، هذا الأسبوع، بتقديم مزيد من الدعم في 2020 للشركات الخاصة الأكثر حيوية في خلق الوظائف، لمواجهة تباطؤ اقتصادها التي أدت الحرب التجارية مع واشنطن إلى تفاقمه.

وتراجعت نسبة نمو الاقتصاد الصيني إلى 6% على مدى عام في الفصل الثالث من العام، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 27 عاماً.

وتضررت بكين من مواجهتها مع أميركا المتمثلة في تبادل فرض رسوم جمركية عقابية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات سنوياً، ما أثر سلباً على نمو الاقتصاد الصيني الذي يعتمد إلى حد كبير على التصدير.