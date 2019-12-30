مصر.. 6.8 مليار دولار فاتورة الوقود المستورد 2019

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، إن إجمالي المنتجات البترولية التي استوردتها خلال عام 2019 بلغت حوالي 11.7 مليون طن بقيمة 6.8 مليار دولار أميركي.

وأوضحت أن الوقود المستهلك خلال العام الجاري بلغ 76 مليون طن، منها حوالي 30.2 مليون طن من المنتجات البترولية وحوالي 45.7 مليون طن من الغاز الطبيعي، ما يمثل انخفاضا نسبته 3.1% عن العام الماضي.

وأشارت إلى أن تراجع الاستهلاك يأتي كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية.

وعلى صعيد متصل، قالت الوزارة إن معدل إنتاج الثورة البترولية، خلال العام الجاري، كان هو الأعلى في تاريخ مصر، إذ بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وأضافت أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة، نتيجة خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيا ليبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي حوالي 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا.

وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال عام 2019 حوالي 84.2 مليون طن، بزيادة نسبتها 7% عن عام 2018، بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 51.9 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاغاز وذلك بخلاف البوتاغاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.