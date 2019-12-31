أسوأ عملة في 2019 فقدت أكثر من ثلث قيمتها

فقدت أسوأ العملات أداءا خلال العام الجاري أكثر من ثلث قيمتها، فيما تراوحت نسبة تراجع باقي قائمة العشر عملات الأكثر تراجعا بين 2.6% و11%.

وكانت العملة الأرجنتينية البيزو الأسوأ أداء خلال 2019، بعد هبوطها بنسبة 38%، تلتها الليرة التركية بنسبة 11%، والفورنت المجري بنسبة 7% والليو الروماني بنسبة 6.5%، ثم الكرونة السويدية بنسبة 6%.

وجاء في المرتبة السادسة الريال البرازيلي الذي تراجع بنسبة 5%، ثم الوون الكوري الجنوبي الذي فقد 4% من قيمته، والكرونة الدنماركية بنسبة2.7% ثم اليورو بنسبة 2.7%، ثم الكرونة النرويجية بنسبة 2.6%.