أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن حجم استثمارات الإمارات في مصر يبلغ 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الإمارات تعتزم رفع استثماراتها في مصر إلى 15 مليار دولار في خمس سنوات.

وأضاف الجروان في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى الأعمال المصري الإماراتي "أن تواجد الوفد الإماراتي سيركز على مضاعفة الاستثمارات في مصر. السوق المصري ينعم باستقرار في النظام النقدي، وهناك نمو في الناتج القومي بـ5.5% إلى 6% والتي تعتبر من المستويات المرتفعة عالمياً، وجمهورية مصر العربية قدمت قوانين استثمارية جيدة وتشريعات ناضجة وتساوي بين المستثمر الأجنبي والمصري".

وتابع "السوق المصري واعد ويستحق بجدية أن نضخ استثمارات أكبر، حيث تعتزم الحكومة رفع استثماراتها في مصر إلى 15 مليار دولار في خمس سنوات".