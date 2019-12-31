490 مليار ريال صافي ربح أكبر 10 شركات سعودية في 2018

سجل صافي الربح لأكبر عشر شركات سعودية 490 مليار ريال، تشكل 93.8% من الأرباح الإجمالية لقائمة صحيفة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية، البالغة 522.4 مليار ريال.

وحافظت أكبر عشر شركات في القائمة لعام 2018، على نفس ترتيبها في قائمة عام 2017 دون تغير في الترتيب، وهم: "أرامكو السعودية"، و"كهرباء السعودية"، و"سـابك"، و"الاتـصالات السعودية". إضافة إلى ست بنوك هم: "الأهلي التجاري"، و"الراجحي"، و"سـامبا"، و"الرياض"، و"السعودي الفرنسي"، و"ساب".

وبلغت إيرادات أكبر عشر شركات، 1.69 تريليون ريال، تشكل 82.5% من الإيرادات الإجمالية لقائمة أكبر 100 شركة البالغة 2.05 تريليون.

ووصلت أصول أكبر عشر شركات إلى نحو 3.88 تريليون ريال، تعادل 72.1% من أصول قائمة أكبر 100 شركة، البالغة 5.4 تريليون ريال.

وفيما يتعلق بحقوق المساهمين لأكبر عشر شركات فقد بلغت 1.58 تريليون ريال، تشكل 77.8% من حقوق المساهمين الإجمالية لقائمة أكبر 100 شركة، البالغة 2.03 تريليون ريال.

كما سجلت رؤوس أموال أكبر عشر شركات نحو 275 مليار ريال، تشكل 47.2% من رؤوس الأموال الإجمالية لقائمة أكبر 100 شركة، البالغة 582.6 مليار ريال.

وتصدرت القائمة شركة أرامكو السعودية بإيرادات 1.33 تريليون ريال في عام 2018 "تشكل 65.2% من قائمة أكبر 100 شركة"، وأصول 1.35 تريليون ريال "25% من القائمة"، وحقوق مساهمين تبلغ 1.02 تريليون ريال "50.1% من القائمة"، ورأسمال 60 مليار ريال "10.3% من القائمة"، وصافي ربح 416.5 مليار ريال "79.7%".

تلتها "سابك" في المرتبة الثانية بإيرادات 319.7 مليار ريال، وأصول 319.7 مليار ريال، وحقوق مساهمين تبلغ 173.1 مليار ريال، ورأسمال 30 مليار ريال، وصافي ربح 21.5 مليار ريال. ثالثا شركة كهرباء السعودية بإيرادات 64.1 مليار ريال، وأصول 464.6 مليار ريال، وحقوق مساهمين تبلغ 73.7 مليار ريال، ورأسمال 41.7 مليار ريال، وصافي ربح 1.76 مليار ريال.في المرتبة الرابعة جاء البنك الأهلي التجاري بإيرادات 18.9 مليار ريال، وأصول 453.4 مليار ريال، وحقوق مساهمين تبلغ 57.7 مليار ريال، ورأسمال 30 مليار ريال، وصافي ربح 10.7 مليار ريال.

خامسا مصرف الراجحي بإيرادات 17.3 مليار ريال، وأصول 364.3 مليار ريال، وحقوق مساهمين تبلغ 48.6 مليار ريال، ورأسمال 16.3 مليار ريال، وصافي ربح 10.3 مليار ريال.

وحل سادسا مجموعة سامبا المالية بإيرادات 8.2 مليار ريال، وأصول 229.9 مليار ريال، وحقوق مساهمين تبلغ 42.2 مليار ريال، ورأسمال 20 مليار ريال، وصافي ربح 5.5 مليار ريال.

سابعا بنك الرياض بإيرادات تقارب تسعة مليارات ريال، وأصول 229.9 مليار ريال، وحقوق مساهمين تبلغ 36.8 مليار ريال، ورأسمال 30 مليار ريال، وصافي ربح 4.7 مليار ريال. في المرتبة الثامنة جاءت شركة الاتصالات السعودية بإيرادات تقارب 52 مليار ريال، وأصول 109.4 مليار ريال، وحقوق مساهمين تبلغ 65.5 مليار ريال، ورأسمال 20 مليار ريال، وصافي ربح 10.8 مليار ريال.تاسعا حل البنك السعودي الفرنسي بإيرادات 6.7 مليار ريال، وأصول 190.3 مليار ريال، وحقوق مساهمين تبلغ 30.9 مليار ريال، ورأسمال 12.05 مليار ريال، وصافي ربح 3.3 مليار ريال.

في المرتبة العاشرة بنك ساب "قبل الاندماج مع بنك الأول" بإيرادات 7.4 مليار ريال، وأصول 174.7 مليار ريال، وحقوق مساهمين تبلغ 32.5 مليار ريال، ورأسمال 15 مليار ريال، وصافي ربح 4.9 مليار ريال.