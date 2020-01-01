ترمب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين في 15 يناير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيجري توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 يناير/كانون الثاني في البيت الأبيض.

وكتب الرئيس في تغريدة أنه سيوقع الاتفاق مع "ممثلين رفيعي المستوى للصين"، وأنه سيتوجه لاحقا إلى بكين للشروع في محادثات المرحلة التالية.

وكان اتفاق المرحلة الأولى قد أُبرم في ديسمبر/كانون الأول.

إلى ذلك، قال بيتر نافارو مستشار التجارة للبيت الأبيض يوم الاثنين، الاتفاق سيخرج للعلن "في أقرب وقت ممكن"، وإنه لا يتوقع أي عراقيل قد تعطله. وتابع "كل ما في الأمر أنه يتعين ترجمته إلى الصينية ومراجعته بحيث تتطابق النسختان".

وأوضح أن الاتفاق الواقع في 86 صفحة يتضمن تفاصيل بخصوص حقوق الملكية الفكرية إلى جانب "بداية جيدة" على صعيد النقل الإجباري للتكنولوجيا وما قال إنها "صياغة جيدة بشأن التلاعب في العملة".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال لايتهايزر إن ممثلين عن كلا البلدين سيوقعون الاتفاق خلال الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال قبل أيام إن الاتفاق جاهز لكنه يخضع لمراجعة فنية.