القطاع الصناعي الصيني يقاوم.. وتراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات

أظهر استطلاع مؤشر كايشين لمديري المشتريات في القطاع الصناعي بالصين في شهر ديسمبر الماضي، تراجعا طفيفا ليسجل 51.5 نقطة.

وجاء أقل من توقعات المحللين عند 51.7 نقطة.

موضوع يهمك انكمش النشاط في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا في ديسمبر، مع تسارع معدل تراجع الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة... بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع في كل من ألمانيا وبريطانيا اقتصاد

ودعم الطلب الداخلي المؤشر، حيث أظهر استمرار نمو التصنيع في البلاد على الرغم من انخفاضه مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وكانت الجهات الرسمية الصينية قد نشرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر قبل يومين، وجاءت القراءة أفضل من توقعات المحللين عند 50.2 نقطة.