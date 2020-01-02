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القطاع الصناعي الصيني يقاوم.. وتراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات

المصدر: العربية.نت
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أظهر استطلاع مؤشر كايشين لمديري المشتريات في القطاع الصناعي بالصين في شهر ديسمبر الماضي، تراجعا طفيفا ليسجل 51.5 نقطة.

وجاء أقل من توقعات المحللين عند 51.7 نقطة.

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ودعم الطلب الداخلي المؤشر، حيث أظهر استمرار نمو التصنيع في البلاد على الرغم من انخفاضه مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وكانت الجهات الرسمية الصينية قد نشرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر قبل يومين، وجاءت القراءة أفضل من توقعات المحللين عند 50.2 نقطة.

كلمات دالّة

#اقتصاد بكين, #الصين, #أميركا, #حرب التجارة

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