بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع في كل من ألمانيا وبريطانيا

انكمش النشاط في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا في ديسمبر، مع تسارع معدل تراجع الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وهذا الانكماش هو للشهر الثاني عشر على التوالي، حيث بدأ المؤشر تسجيل قراءة تحت مستوى الخمسين منذ يناير 2019.

وانخفض مؤشر IHS Market لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 43.7 نقطة في ديسمبر من 44 نقطة في نوفمبر، والذي كان أعلى معدل له في 5 أشهر.

يأتي ذلك بتأثر القطاع الصناعي بالظروف التجارية وضعف سوق العمل.



المشهد نفسه ينطبق على بريطانيا، حيث انخفض الإنتاج الصناعي في ديسمبر وذلك بسبب تراجع الطلبات الجديدة من العملاء المحليين والخارجيين.

وذكرت IHS MARKIT أن الإنتاج الصناعي انخفض في ديسمبر للشهر الثامن على التوالي حيث أثرت المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والسياسية والعالمية على الطلب في بريطانيا.

وأظهر تقرير IHS انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 47.5 نقطة في شهر ديسمبر وهي ثاني أضعف قراءة منذ 2012.