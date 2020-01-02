تايلاند تستقبل 2020 بالحرب على البلاستيك

بدأت تايلاند العام الجديد بحظر على الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في المتاجر الكبرى، مواصلة حملة أطلقتها الحكومة وشركات التجزئة تهدف إلى حظر كامل في 2021 لتقليل النفايات والمخلفات التي يُلقى بها في البحر.

وزاد الوعي العام بخطر مثل هذه النفايات على الحيوانات والبيئة في العام الماضي بعد سلسلة حوادث عٌثر فيها على حيوانات ميتة وفي أجهزتها الهضمية مواد بلاستيكية.

وقال فاراويت سيلبا أرتشا وزير الموارد الطبيعية والبيئة للصحافيين "تايلاند كانت مصنفة في المركز السادس بين أكبر الدول في العالم التي تلقي النفايات في البحر. على مدار الأشهر الخمسة الماضية، تراجعنا الى المركز العاشر بفضل التعاون مع الشعب التايلاندي".

وتقول الوزارة إن البلاد خفضت استخدام الأكياس البلاستيكية بمقدار مليارين، أو نحو 5765 طنا، العام الماضي في المرحلة الأولى من حملة لتشجيع رفض طوعي بين المستهلكين للأكياس البلاستيكية من المتاجر.

وقال فاراويت إن الجانب الأكثر صعوبة سيكون الأربعين في المئة الأخيرة من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم في أسواق الخضروات والفاكهة في المناطق الريفية.

وأضاف "لن يكون الأمر سهلا لتغيير طريقة تفكير وسلوك أولئك الناس".