تعرف على استراتيجية "هدف" الجديدة لزيادة التوطين في القطاع الخاص السعودي

قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي (هدف)، تركي بن عبدالله الجعويني، إن استراتيجية الصندوق الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة مطلع الأسبوع الجاري، تتضمن عددا من البنود التي ستساهم في تطوير أداء الصندوق ورفع نسبة مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، بالشراكة الاستراتيجية والفعالة مع منشآت القطاع الخاص.

واستعرض الجعويني، خلال لقاء نظمته جمعية كتاب الرأي بمدينة الرياض، برامج ومبادرات الصندوق التي يعمل عليها لتمكين المواطنين، ودعمهم وتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، انطلاقا من رؤية الصندوق ورسالته الهادفة إلى تمكين الكوادر البشرية.

وأشار الجعويني إلى أن الصندوق يعمل في الوقت الحالي على تعزيز وتطوير شراكاته الاستراتيجية مع قطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعظيم الاستفادة من برامج الصندوق الموجهة لمنشآت القطاع الخاص لزيادة معدلات توظيف السعوديين والسعوديات.