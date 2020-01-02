في أول أيام عملها.. تعرف على أولويات وزارة الصناعة السعودية الجديدة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على دعم القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة.

وبدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يوم أمس الأربعاء، مزاولة مهامها بشكل رسمي، بعد صدور قرار ملكي في أغسطس الماضي بإنشاء وزارة مستقلة تُنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

وقال الخريف: "سنمضي قُدماً في تعزيز التعاون والتكامل بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن نقل المعرفة الصناعية والتعدينية إلى المملكة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع تنافسية المنتجات السعودية، إضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع معدلات التوطين بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية".

وأكد على أهمية دعم عمليات التصدير سعيا للانفتاح على الأسواق العالمية حتى تصبح المنتجات السعودية رقما مهما في منظومة الاقتصاد الدولي.