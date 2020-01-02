مع "زيرو جمارك" في مصر.. بدء سباق خفض أسعار السيارات

بدأ أمس الأربعاء، أول يوم في العام الجديد 2020، تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة بين مصر وتركيا، والتي بموجبها تم خفض الجمارك إلى "صفر".

ومع بدء تطبيق الاتفاقية أمس، أعلنت شركتان للسيارات تخفيض أسعار موديلاتها من السيارات المصنعة في تركيا بقيمة تتراوح بين 10 و25 ألف جنيه.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية، أمس الأربعاء، بدء تطبيق الشريحة الأخيرة بواقع 10% على واردات السيارات القادمة من تركيا، ليصبح إجمالي التخفيض الجمركي 100% على واردات السيارات.

وفي بيان أمس، أعلنت شركة "تويوتا إيجيبت"، خفض أسعار جميع الفئات من إصدار "تويوتا كورولا" سيدان بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 19 ألف جنيه.

وخفضت الشركة سعر الفئة الأولى، ليصبح سعرها 290 ألف جنيه بدلا من 304 آلاف جنيه بنسبة خفض تبلغ نحو 4.82%. كما خفضت سعر الفئة الثانية إلى 315 ألف جنيه بدلاً من 325 ألف جنيه بنسبة خفض بلغت نحو 3.17%. وأيضاً أعلنت الشركة خفض سعر الفئة الثالثة من 362 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه بنسبة خفض تبلغ نحو 3.4%.

وبحسب البيان، فقد خفضت "تويوتا إيجيبت" سعر الفئة الرابعة إلى نحو 400 ألف، مقارنة بنحو 419 ألف جنيه قبل تطبيق "زيرو جمارك" بنسبة خفض تقدر بنحو 4.75%. كما تم خفض أسعار سيارات الفئة الخامسة إلى نحو 450 ألف جنيه، مقابل نحو 469 ألف جنيه بنسبة خفض تبلغ نحو 4.22%.

كما أعلنت الشركة صاحبة توكيل سيارات "فيات" في مصر "داينامكس أوتو"، خفض أسعار السيارات بقيمة تتراوح ما بين 18.1 و25 ألف جنيه.

وبحسب الأسعار الجديدة، فإن سعر الفئة الأولى "مانيوال" تم خفض سعرها بنحو 25.100 جنيه لتباع بنحو 189.9 ألف جنيه بدلا من 215 ألف جنيه بنسبة خفض تبلغ نحو 11.67%. كما أعلنت الشركة خفض أسعار الفئة الثانية "مانيوال" من موديل "تيبو" بقيمة 20.100 جنيه لتباع بنحو 204.9 ألف جنيه بدلاً من 225 ألف جنيه بنسبة خفض تقترب من 9%.

وأعلنت الشركة خفض أسعار سيارات الفئة الثالثة "أتوماتيك" لتباع بنحو 249.9 ألف جنيه بدلا من 273 ألف جنيه، بتراجع قيمته 23.1 ألف جنيه بنسبة خفض تبلغ نحو 8.46%. كما خفضت الشركة سعر السيارة فئة الـ"هاتشباك" الأولى من موديل "تيبو" إلى 269.9 ألف جنيه بدلاً من 289 ألف جنيه، بقيمة خفض تبلغ 19.1 ألف جنيه بنسبة انخفاض تبلغ نحو 6.6%.

كما تم خفض أسعار سيارة الفئة الرابعة سيدان من "فيات تيبو" الجديدة بنحو 18.1 ألف جنيه لتباع بسعر 284.9 ألف جنيه، بدلاً من 303 آلاف جنيه بنسبة انخفاض تبلغ نحو 5.97%.

وكانت مصر وتركيا قد وقعتها في شهر ديسمبر من العام 2005 اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس من العام 2007، وتنص على تخفيض الواردات والصادرات المصرية جزئياً بشكل سنوي حتى تصل إلى "زيرو جمارك" في بداية العام 2020.