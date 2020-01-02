ركود المصانع التركية للشهر الثالث.. والتصدير والتوظيف تواصل التراجع

أظهرت بيانات مديري المشتريات، اليوم الخميس، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، على الرغم من أن الإنتاج ارتفع للشهر الثاني ووسعت المصانع من نطاق مشترياتها استجابة لذلك.

وبعد أزمة عملة العام الماضي، انكمش نشاط المصانع على مدى 17 شهرا متتاليا قبل أن يستقر في سبتمبر لكنه عاد للانكماش في أكتوبر.

وقالت لجنة غرفة صناعة اسطنبول وآي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ظل عند 49.5 الشهر الماضي أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأضافت اللجنة أن طلبيات التصدير الجديدة استمرت في التراجع لكن بأقل وتيرة في خمسة أشهر بينما يشير تباطؤ متوسط التوظيف للشهر الثاني على التوالي إلى توافر قوة عمل مناسبة لأعباء العمل الحالية لدى المصانع.