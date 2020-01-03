تأجيل تطبيق لائحة العصائر الطازجة في السعودية

أجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية تطبيق اعتماد اللائحة الفنية لمتطلبات العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي لمدة ستة أشهر، بعدما كان مقرراً تطبيقها في 1 يناير 2020، وفقاً لمعلومات لصحيفة "مكة".

وكشفت المصادر أن الهيئة حددت موعداً للالتزام وتطبيق اللائحة بتاريخ 1441/11/10 الموافق 2020/7/1، بدلاً عن الموعد السابق. يأتي ذلك مساهمة من الهيئة في استيفاء المنشآت الغذائية لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA.FD 5001) لمتطلبات العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي.

وتمنع اللائحة التي وضعتها الهيئة إضافة أي مصدر من مصادر السكر المضاف إلى العصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر الأخرى، ومنع إضافة العسل باعتباره من السكريات، ومنع استخدام المواد المضافة مثل المواد الحافظة والملونة والنكهات.

كما شددت على توضيح جميع المكونات التي تدخل في تركيب هذه المشروبات، ومنع استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة، وكذلك منع كتابة أي عبارات مضللة وغير حقيقية على قوائم المشروبات.