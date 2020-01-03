نشاط المصانع في كندا ينمو بأبطأ وتيرة في 4 أشهر

أظهرت بيانات، الخميس، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في كندا نما في ديسمبر/ كانون الأول بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر مع تراجع طلبات الشراء الجديدة وفتور معنويات الشركات.



وتراجع مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع في كندا الذي تصدره مؤسسة (آي إتش إس ماركت) إلى 50.4 في ديسمبر، وهو أدنى

مستوى منذ أغسطس/ آب، من 51.4 في نوفمبر.



وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع.



وانزلق مؤشر طلبات الشراء الجديدة إلى الانكماش للمرة الأولى منذ أغسطس آب مع هبوطه إلى 49.5، من 51.6 في نوفمبر. وأشار المسح إلى ركود في الطلب في أرجاء قطاعي السيارات والطاقة، وأيضا صعوبات في الفوز بأعمال جديدة في أسواق الولايات المتحدة.



ويأتي أدنى مستوى في أربعة أشهر لمؤشر مديري المشتريات في أعقاب بيانات مؤخرا تظهر أن اقتصاد كندا انكمش على غير المتوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر تشرين الأول وخسر أكثر من 70 ألف وظيفة في نوفمبر.