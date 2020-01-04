السعودية تبدأ تطبيق التأمين الشامل على المعتمرين

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2.57 مليون تأشيرة عمرة منذ بدء موسم العمرة غرة محرم 1441هـ حتى 7 من جمادى الأولى الحالي (من سبتمبر حتى ديسمبر 2019)، مع وصول 2.24 مليون معتمر إلى السعودية.

وأكد المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن العرفج، بحسب صحيفة "عكاظ" أن الوزارة بدأت تطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة في 1 يناير الجاري، إذ يتم ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعّل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.

وقال العرفج إنه جرى إصدار نحو 8.452 وثيقة تأمين للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين، ابتداءً من أول يناير 2020، إذ يمكن للمعتمر استخدام وثيقة التأمين عند زيارته للمستشفيات الخاصة والحكومية من خلال رقم جواز سفره، كما يشمل التأمين الشامل ضمن منافعه التأمينية التعويض في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث.

ولفت إلى أن أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب: باكستان 532.634، إندونيسيا 477.554، الهند 280.388، ماليزيا 120.714، مصر 120.609، تركيا 88.706، الجزائر 85.605، بنغلاديش 83.397، الإمارات 51.952، وفلسطين 39.547 معتمراً.