مصر.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين عبدالعظيم، رئيس مصلحة الضرائب، بتهمة الحصول على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته.

كما جرى إلقاء القبض على متقاعدين اثنين عملا في مصلحة الضرائب.

وذكرت مصادر رسمية أن المتهم يجري التحقيق معه بشأن مخالفات أخرى، ترتبط بأحد المحاسبين كان على علاقة به.

يذكر أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم التجديد له مؤخراً لفترة جديدة في رئاسته للمصلحة.

من جانبه أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وتبين أن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامةبعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.