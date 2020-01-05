حاكم دبي يصدر وثيقة "4 يناير".. ماذا تضمنت؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وثيقة 4 يناير، والتي كان من أبرز نقاطها:

تشكيل "مجلس دبي " للإشراف على 6 مسارات استراتيجية لمواكبة النمو في الإمارة، وقيادة التحوّل والإشراف على حوكمة المنظمومة الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة .

إضافة إلى إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، وفتح قطاعات تنموية جديدة واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية.

يُشار إلى أن المسارات التنموية الستة التي سيُتابع تطويرها هي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدل، والصحة والمعرفة.