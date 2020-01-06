"تقييم": 2.3 مليار ريال أضرار حوادث السيارات بالرياض في 2019

أكد صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" أن قيمة تقديرات أضرار حوادث المركبات في مدينة بلغت الرياض 2.272 مليار ريال لأكثر من 300 ألف حادث خلال عام 2019، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح الزويد أن قيم التقديرات قد لا تعكس القيمة المدفوعة كتعويضات من قبل شركات التأمين للمتضررين من هذه الحوادث، مشيرا إلى أن الآلية المتبعة للتعويضات عبر مراكز "تقدير" التابعة للهيئة تخضع لضوابط تمكن المتضررين من إعادة عملية التقدير أو اللجوء للمحاكم في بعض الحالات.

ووفق للأرقام الصادرة من "تقييم" فقد تم خلال العامين 2018؛ 2019 تقدير أكثر من 600 ألف مركبة عبر خمسة مراكز في مدينة الرياض، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها لـنحو 30 ألف مستفيد شهريا.

وأشار متحدث "تقييم" إلى أن نسبة الحوادث للمركبات التالفة خلال عام 2019 بلغت 60.300 مركبة تالفة بشكل كلي شكلت 10 في المئة من الإجمالي، فيما بلغ عدد الحوادث البسيطة 379890 حادثا بسيطا تمثل 63 في المئة، وعدد الحوادث المتوسطة 162810 حوادث متوسطة تمثل 27 في المئة من الإجمالي.

ومن المنتظر أن يتم تتوسع هيئة "تقييم" بالتنسيق مع المرور بمنظومة مراكز تقدير المركبات خلال الفترة المقبلة، حيث ستتفتح بداية الشهر المقبل أول المراكز في مدينة الدمام وخلال عام 2020 سيتم افتتاح مركز آخر في مدينة الخبر ومركزين في مدينة جدة، إضافة لمكة المكرمة ومدينة بريدة.