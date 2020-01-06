بعد مقتل قاسم سليماني..S&P: لا حرب شاملة بين أميركا وإيران

استبعدت وكالةُ ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في تقريرٍ لها صدر اليوم، أن يتم شنُ حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في أعقاب مقتل قاسم سليماني.

وأعادت الوكالةُ التأكيدَ على رأيها السابق بأن أي مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ستبقى محدودة، وفي نطاقٍ ضيق.

وأقبل المتعاملون على شراء الين وعملات الملاذ الآمن الأخرى، اليوم الاثنين، إلى جانب أصول مثل الذهب، وسط مخاوف أن يفجر قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا صراعا أكبر في الشرق الأوسط.

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وقادت التطورات إلى عزوف عن المخاطرة بدأ يوم الجمعة، عقب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من "انتقام كبير" إذا ردت إيران، بينما توعد خليفة القائد الإيراني بطرد الولايات المتحدة من المنطقة.

وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى في 3 أشهر إلى 107.77 ين مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الآسيوية، وفي أحدث التداولات زاد الدولار 0.2% إلى 108 ينات.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.4% إلى أعلى مستوى في 7 أعوام تقريبا، في حين ارتفع النفط وسط مخاوف من أن يعطل أي صراع في الشرق الأوسط إمدادات الخام العالمية.

واستقر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية ونزل قليلا مقابل اليورو، وفي أحدث التعاملات زاد اليورو 0.1% إلى 1.1167 دولار.

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وارتفع الذهب لأعلى مستوى في 7 أعوام يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية إلى 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8% إلى 1579.72 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من إبريل 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 1.6% إلى 1577.20 دولار.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.