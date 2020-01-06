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الإمارات.. تأشيرة سياحية متعددة الدخول لـ5 سنوات لكافة الجنسيات

المصدر: العربية.نت
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كشف رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له على "تويتر"، عن تغيير طرأ على نظام التأشيرات السياحية في دولة الإمارات، لتكون مدة تأشيرة السياحة 5 أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات.

وغرد قائلا: "نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويا، وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، استعرض فيه إنجازات سنة مضت وخطة لسنة جديدة.

وشدد الشيخ محمد بن راشد على أن عام 2020 "سيكون عاماً مختلفاً لأنه عام الاستعداد للخمسين.. العام الذي نصمم فيه إمارات المستقبل".

وكان الشيخ محمد بن راشد قد أصدر أول من أمس، وثيقة 4 يناير، والتي كان من أبرز نقاطها:

تشكيل "مجلس دبي " للإشراف على 6 مسارات استراتيجية لمواكبة النمو في الإمارة، وقيادة التحوّل والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.

إضافة إلى إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، وفتح قطاعات تنموية جديدة واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية.

يشار إلى أن المسارات التنموية الستة التي سيُتابع تطويرها هي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدل، والصحة والمعرفة.

كلمات دالّة

#الإمارات, #حاكم دبي, #السياحة في دبي, #محمد بن راشد, #التأشيرة السياحية

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