قطاع الخدمات الألماني ينمو بأقوى وتيرة في 4 أشهر

أظهر مسح أن أنشطة قطاع الخدمات الألماني حققت نموا بأقوى وتيرة لها في 4 أشهر في ديسمبر/كانون الأول، في ختام قوي لفصل اتسم بضعف عام لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لقطاع الخدمات إلى 52.9 من 51.7 في نوفمبر/تشرين الثاني. وتخطى ذلك القراءة الأولية التي لم تزد على 52.0 وتجاوز بشكل كبير مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع أيضا أول زيادة في المشاريع الجديدة منذ أغسطس/آب، في حين ارتفعت ثقة الشركات لأعلى مستوى لها منذ أبريل/نيسان.

وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، والتي نُشرت الأسبوع الماضي، انكماش أنشطة القطاع للشهر الثاني عشر على التوالي في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت القراءة النهائية للمؤشر المجمع لمديري المشتريات، الذي يرصد النشاط في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، إلى 50.2، في زيادة طفيفة طفيفة بعد انكماش لثلاثة أشهر متتالية.