قطاع الخدمات القوي يبعد "منطقة اليورو" عن شبح الركود

استمر تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي الكلي في منطقة اليورو في ديسمبر، لكن نشاط قطاع الخدمات القوي أبعد المنطقة عن شبح الركود مؤقتا.

حيث سجل مؤشر " IHS Markit" المجمّع لمديري المشتريات 50.9 نقطة في ديسمبر، ليرتفعَ بنسبةٍ طفيفة مقارنةً بشهرِ نوفمبر حيث سجلَ 50.4 نقطة. ليظلَ المؤشر قريبا من الحد الفاصل للانكماش البالغ خمسين نقطة.

وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا قويا في ديسمبر، إلا أن ذلك لم يعوض الأداءَ الضعيف لقطاع التصنيع الأوروبي الذي انكمش للشهر الحادي عشر على التوالي.

بينما تعافى مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ليسجل 52.8 من 51.9 في نوفمبر/تشرين الثاني ومرتفعاً أيضاً عن القراءة الأولية البالغة 52.4. لكن مؤشر مديري مشتريات المصانع الذي صدر الأسبوع الماضي أشار إلى انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي في ديسمبر/كانون الأول.



ومع تحسن قطاع الخدمات سجلت الشركات أعلى مستوى للتفاؤل حيال العام المقبل منذ مايو/أيار. وقفز المؤشر المجمع لتقديرات الوضع في المستقبل إلى 58.4 من 57.9.