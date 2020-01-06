قناة السويس ترفع رسوم عبور ناقلات الغاز البترولي المسال 5%

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر زيادة رسوم عبور ناقلات الغاز البترولي المسال، وسفن الصب الجاف بنسبة قدرها 5%، عن العام الماضي، فيما تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن الأخرى.

وسيبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر إبريل المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن رسوم عبور قناة السويس تخضع لدراسات مستفيضة، بعد متابعة متغيرات سوق النقل البحري، والتطورات في حركة التجارة العالمية.

يذكر أن إيرادات قناة السويس زادت بنسبة 1.3%، خلال العام 2019 لتصل إلى 5.8 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الحمولات الصافية العابرة للقناة بنسبة 6%، ليصل إلى 1.2 مليار طن.