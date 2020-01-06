مصر تبحث شراكة جديدة مع البنك الدولي للسنوات القادمة

قالت وزارة التعاون الدولي في مصر، إنها بدأت ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي خلال شهر يناير الجاري، والتي تعد الزيارة الأولى لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.

وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع‎الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وستلتقي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، لبحث التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي، وإطار الشراكة الجديدة خلال السنوات المقبلة.

‎كما تقوم وزارة التعاون الدولي بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مع القطاع الخاص، للتعرف على الدور المأمول من هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر وخططه المستقبلية لضخ استثمارات جديدة في مشروعات تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، تساهم في خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.

ويضم الوفد كلا من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الاتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، إضافة لعدد من المديرين التنفيذيين.